Golf Mustang kost bijna zoveel als een echte

Door: ADD

De pas herboren Ford Mustang voor minder dan € 15.000? Dat kan! Alleen moet je dan genoegen nemen met een veel zwakkere aandrijver dan de 400pk-sterke V8 en best een lidkaart van een of andere golfclub bezitten.

Mustang en Cobra als golfkarretjes

Omdat schone schijn erg belangrijk is in de golfsport, moet je uiteraard naast in kwalitatief hoogwaardige kleding en met het allerbeste materiaal ook met de juiste wagen op het gazon rondrijden. Het in golfkarren gespecialiseerde bedrijf Caddyshack heeft er daar vele van in hun aanbod. Een miniatuurversie van de in de VS zeer succesvolle pickup F-150 Raptor, de Shelby GT 500 of de Shelby Cobra was er al, en nu voegen de Amerikanen daar de Ford Mustang als cart toe.

Koplampen en aluminium velgen

Het wagentje wordt aangedreven door een 48 volt elektromotor. En daarmee kan de 425kg zware golfkar tot meer dan 30 kilometer per uur snel zijn. Omdat je op de golfbaan gezien wilt worden, zijn koplampen, achterlichten en richtingaanwijzers natuurlijk allemaal aan boord. Er zijn ook aangeklede kuipstoelen, 12-inch aluminium velgen en voor wie wil ook een geluidssysteem met vier speakers en Bluetooth of neerklapbare stoelen.

Opmerkelijk

Is het prijsverschil. In de VS vind je een Mustang al vanaf $ 23.800 (ca. € 21.300). En dat is slecht $ 7.300 meer dan je kwijt zou zijn voor je kleine golfmakker.