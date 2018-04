Nieuwe Skoda Super Combi is gigantisch

Door: BV

Dit zijn de eerste beelden van de break-versie van de Skoda Superb. Die ‘Combi’ zal z’n debuut maken in september op het Autosalon van Frankfurt. Het uiterlijk is geen verrassing, en ja, hij is ook weer gigantisch. In de koffer kan nog meer dan bij z’n voorganger.

De grootste van allemaal

Bekijk het aanbod van de Volkswagen-group en Skoda eigende zich binnen alle beschikbare niches die toe waar de nadruk ligt op ruimte en prijs (al is dat laatste relatief). En helemaal bovenaan het gamma vind je de Superb. Een auto die al van meet af aan een erg grote VW Passat was, maar die z’n genen steeds beter camoufleert. Wat hij evenwel niet wegsteekt, is dat hij erg ruim is. Bovenop een riante wielbasis van 2,84m, mikt de Tsjechische VW-dochter nu ook een breakkoets. Open de kofferklep en je ontdekt een laadvolume van zo maar eventjes 660l. Dat is nog eens 27 liter meer dan bij z’n voorganger.

De motoren

De motoren zijn helemaal identiek aan die van de vierdeurs Superb. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan de Euro 6-norm (want verplicht) en dat ze tussen 120 en 280pk sterk zijn. Al in september zal de Superb Combi te koop zijn.