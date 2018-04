1.8 TFSI voor Audi A7 Sportback

Door: BV

Met z’n lengte van 4,96m is de Audi A7 Sportback beslist geen kleintje. Maar de downsizing-trend dicteert niettemin dat z’n motor dat wel steeds meer wordt. En daarom wordt nu een 1.8l viercilindertje ingeschakeld voor z’n aandrijving. Niet dat het daarmee echt behelpen is…

Meer dan behoorlijk snel, stukje zuiniger

Die 1.8 is natuurlijk voorzien van een turbo. Daardoor is die goed voor 190pk en 320NM. Bovendien wordt dat koppel breed uitgesmeerd. Het is er vanaf 1.400 tot wel 4.200t/min. Over de prestaties heb je daardoor niet te klagen. Hij haalt 229km/u en kan in 8,2 seconden naar 100km/u. Het verbruik is echter de hoofdreden voor deze combinatie. Dat daalt nu naar 5,8l/100km.