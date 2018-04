Details Fiat 500 facelift uitgelekt

Door: BV

Je moet eigenlijk medelijden hebben met constructeurs in deze digitale tijden. Je kan al geen powerpoint meer geven of de details ervan lekken uit. In dit geval over de Fiat 500. Neen, na meer dan 8 jaar is er nog altijd géén nieuwe. Maar er komt wel een facelift van het modelletje dat gebaseerd is op de Fiat Panda die al in 2003 werd gelanceerd.

Rekken, rekken, rekken…

De kleine Fiat 500 ondergaat bijna uitsluitend cosmetische ingrepen. We weten nu al dat hij nieuwe bumpers krijgt, dat hij de koplampen van de Fiat 500X zal overnemen, dat LEDs ook voor de achterlichten zullen worden gebruikt en dat er nieuwe velgen zijn. Allemaal erg traditionele facelift-items. En ook aan de binnenkant is dat zo. Daar worden boordplank en handschoenkastje verbeterd, zijn er nieuwe stoffen en lederbekledingen en - hou je vast - is het knopje voor de ruitbediening nieuw.

Op technologisch vlak komt er een update voor het infotainmentsysteem én Fiat heeft besloten wat te doen aan de remmen vooraan.

Wanneer komt de vernieuwde Fiat 500?

Omdat Fiat de orderboeken al deze maand opent, zal de voorstelling van het opgefriste modelletje niet lang op zich meer laten wachten. Ten laatste op 11 juli is hij officieel, wellicht zelfs eerder.