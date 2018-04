Quantum GP700: 1kg per pk

Door: BV

De Australische nicheconstructeur Quantum Performance Vehicle, heeft een nieuwe creatie voorgesteld. Dat is de GP700 die gebouwd is voor gebruik op het circuit. Hij doet denken aan een KTM X-Bow of Ariël Atom, maar is toch weer een stuk extremer.

1:1

De GP700 realiseert de magische vermogens/gewichtsverhouding van 1:1. De motor - een 2,7l viercilinder met twee superchargers - wekt 700pk op. En dat is ook wat de auto weegt. De centrale stuurt ook nog eens 654Nm via een sequentiële zesbak naar de achterwielen. Het resultaat van zoveel geweld laat zich raden.

Topsnelheid: 319km/u

De open tweezitter rijdt na 2,6 seconden 100km/u. 160km/u is 5 tellen na de start een feit. En pas bij 319km/u is de pret uit.

Rij ondersteboven

Maar dat zijn niet de enige indrukwekkende cijfertjes. In de bochten kan je bijna zoveel G-kracht ervaren als bij de lancering van een space-shuttle. Remmen doet hij krachtiger dan een gevechtsvliegtuig dat landt op een vliegdekschip. En de koets genereert zoveel neerwaartse kracht dat hij bij 260km/u ondersteboven zou kunnen rijden.

De prijs, is natuurlijk ook indrukwekkend: net iets minder dan $ 700.000.