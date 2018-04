Deze Aston Martin maakt je duizelig

Door: BV

Tijdens de 24-uurs-race van Le Mans rijdt deze unieke Aston Martin Vantage GTE (gekend als Vantage GT3 voor Porsche lastig begon te doen over de naam) mee. Die is onder handen genomen door kunstenaar Tobias Rehberger. De man specialiseert zich in optische effecten die de perceptie vervormen.

In beweging?

Hier moet dat de indruk geven dat de auto in beweging is, terwijl hij stil staat. Dat hebben wij al (veel) vaker gehoord, maar als je een tijd naar de afbeelding staart, wordt het toch wat bizar. Hopelijk hebben de andere deelnemers er niet al te veel last van. Met nummer 97 komt hij volgende week uit tijdens de legendarische 24h van Le Mans.