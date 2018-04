Hyundai Creta is gekrompen Tucson

Door: BV

Hyundai India heeft de eerste schetsen van de Creta gelost. Dat is een compacte SUV die het gamma van het merk vervoegd. Er wordt uiteraard hoogdravend gedaan over het sportieve en gespierde uiterlijk, met stijlelementen die in zo’n schetsen steevast overdreven worden. Maar zelfs nu ziet het modelletje er uit als een gekrompen Hyundai Tucson (waarvan de jongste generatie rond deze tijd in Europa wordt gelanceerd). Het interieur is gebaseerd op de Hyundai i20.

Komt hij naar Europa?

Hyundai geeft aan dat de Creta een globaal model is. Hoewel het dus niet expliciet een Europese carrière voor het product aankondigt, ligt het wel voor de hand. Een concurrent voor de Renault Captur, Nissan Juke, SsangYong Tivoli, Dacia Duster… lijkt een logische stap. Later dit jaar wordt de Creta leverbaar in India, de rest van de wereld volgt kort daarop.