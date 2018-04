Propt Nissan 600pk in een Juke-R Nismo?

Door: BV

In 2012 was Nissan al eens zo gek om zowel een GT-R als een Juke in stukken te hakken om er één bloedsnelle kleine SUV van te maken. De 485pk sterke aandrijflijn van de GT-R werd op die manier onder 23 exemplaren van de Juke gelijmd. Waarom 23? Omdat Japanners 2 uitspreken als ‘Ni’ en 3 als ‘San’. Maar nu komt er een vervolg. Dat wordt onthuld op het Goodwood Festival of Speed, dat over twee weken wordt gehouden en waar Auto55 mee de sfeer gaat opsnuiven.

Nissan Juke-R Nismo

De GT-R van Nissan werd de afgelopen jaren verder verfijnd en is nu al 600pk sterk. En die motor wordt nu eveneens in de Juke-R ondergebracht. Die wordt nog agressiever gelijnd dan z’n voorganger, krijgt een nog breder spoor en zal pochen met rode accenten, zoals dat hoort bij een model dat ook Nismo in z’n naam draagt. We gaan ervan uit dat de zesbak met dubbele koppeling gewoon wordt overgenomen van de GT-R en een rolkooi (FIA-spec) en kuipzetels net als bij de eerste 23 stuks gewoon present zijn.

En de prestaties?

Hou je vast aan je bretellen, want de compacte SUV uit het B-segment zou in minder dan 3 seconden naar 100km/u accelereren en in staat zijn om 322km/u te halen. Niet moeilijk dat Nissan het heeft over een supersportwagen. Je zal het overigens ook merken aan de prijs. Je moest al een half miljoen neertellen voor één van de 23 eerste exemplaren. En nu komt er naar verwachting nog eens € 200.000 bij.