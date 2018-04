Ford GT40: legende leeft verder

Door: ADD

Dit jaar kijkt Ford kijkt in Le Mans nog vanop de zijlijn toe, maar in 2016 willen de Amerikanen zelf meerijden. Vooruitlopend daarop presenteerde Ford zoals verwacht de raceversie van de Ford GT.

Ford wil in de GT-Pro klasse meerijden en dat betekent dat de racer gehomologeerd wordt op basis van de straatversie van de GT. Met de nieuwe auto is Ford van plan om zowel in het World Endurance Championship (WEC), alsook in de Amerikaanse "Tudor United Sportscars” te starten en dat met vier auto's. De eerste keer dat de Ford GT aan de start zal verschijnen is in januari 2016 bij de 24-uren van Daytona.

Jubileum

Volgens Ford zullen zowel de weg- als de raceversie van de Ford GT in 2016 klaar zijn, net op tijd voor de 50ste verjaardag van de grootste sportieve triomf in de geschiedenis van het bedrijf. In 1966 bezette Ford namelijk met de GT40 de eerste drie plaatsen in de 24-uren van Le Mans. Ford won ook in de drie volgende jaren aan de Sarthe.

Testlab

Met de Ford GT wil Ford experimenteren met verschillende technologieën. De sportwagen wordt beschouwd als proefkonijn voor nieuwe aërodynamische concepten, alsmede voor lichtbouw en samengestelde constructies met carbon elementen. Fords 3.5-liter V6 met dubbele turbo is geen onbekende in de autosport. Sinds 2014 neemt de Ford EcoBoost Riley prototype met deze motor deel aan de "Tudor United Sportscars” en rijdt dus mee in de Amerikaanse klassiekers in Daytona en Sebring.

Prestaties?

Die zijn niet bekend, maar Ford spreekt van "meer dan" 600pk. In eerdere ontwikkelingsstadia produceerde de V6-motor tot 420 pk.