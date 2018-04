Mercedes GLC is er volgende week

Door: BV

Mercedes neemt afscheid van de GLK. Die middenklasse SUV kwam in 2008 op de markt en overtuigde met z’n rijgedrag (maar werd geplaagd door allerlei problemen). Nu is het tijd voor een nieuwe generatie. Die zal meer aansluiting zoeken bij de C-Klasse. Onder meer door er het interieurdesign van over te nemen. En hij zal anders heten. Zoals bekend gooien de Duitsers hun nomenclatuur overboord in een poging om meer overzicht in het almaar uitdijende gamma te scheppen. Daarom wordt de nieuweling herdoopt tot GLC (de hele uitleg vind je hier).

Designevolutie

Mercedes’ designschets suggereert een meer aerodynamisch design. Maar de meeste aandacht ging zoals dat tegenwoordig steevast het geval is, naar het reduceren van het verbruik. Nu al belooft De Ster dat het tot 19% zakt. De GLC zal ook kunnen profiteren van de nieuwe technologieën die Mercedes aanbood bij de lancering van de C-Klasse. Daarbij zitten een hele hoop veiligheidssnufjes, maar - misschien meer belangwekkend - ook luchtophanging rondom. Dat wordt een primeur voor z’n segment. Ook de 4-liter V8 met twee turbo’s uit de C63 AMG zal z’n intrede maken.

En later, een coupé

In navolging van de meest patserige Mercedes ooit - de GLE Coupé die deze zomer op de markt wordt losgelaten - komt ook hier een meer dynamisch gelijnde afgeleide van. Daar waar de GLE Coupé het moet opnemen tegen de BMW X6, zal de GLC Coupé de mouwen mogen opstropen om de BMW X4 een rammeling te geven. Voor dat model hebben we al een concept car achter de kiezen.

Erg lang moet je geen geduld oefenen. Deze week gaat de GLC live.