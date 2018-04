​Porsche krimpt Macan

Door: ADD

Met compacte SUV's valt er een hoop geld te verdienen. De weet ook Porsche en daarom hoopt het merk binnen een vijftal jaar een nieuwe, kleine SUV onder de Macan - de Macan Junior - in de catalogus te hebben.

Sportwagen paart met compacte crossover

Met de Cayenne heeft Porsche sinds 2002 een licentie om geld te drukken in huis. Die mastodont verkoopt, ondanks de hoge prijzen en lange levertijden als warme broodjes en brengt dus erg veel geld in het laadje. En zo is het bijgevolg geen wonder dat ze in Zuffenhausen momenteel aan een derde SUV op Q3 basis denken. Het management zou "een sportwagen onder de compacte crossovers" in gedachten hebben. Wat je dan kan verwachten? Volgens Porsche een compromisloos dynamisch design met een snuit die nog sterker op de Elfer georiënteerd is dan de Macan.

Viercilinder zorgt voor aandrijving. Bokser en V6 zijn te groot

Als het aan de designers lag zou de nog naamloze kleine Porsche SUV wel eens een tweedeurs coupé kunnen worden, een soort Cayman 911-hybride met allroad-elementen. Maar waarschijnlijker is een vijfdeurs versie. De ruimte binnenin zal sowieso beperkter zijn dan bij de directe concurrenten. Het is en blijft een Porsche en dus kunnen ze niet om een ronde kont en vlakke daklijn heen. Atypisch Porsche zijn dan weer de viercilinder motoren. Onder de motorkap is namelijk noch voor een bokser, noch voor een V6 plaats. De voor de Macan al geplande viercilinder kan echter gemakkelijk voor de kleine SUV doorontwikkeld worden. Dieselend ligt diens grens momenteel op ongeveer 275pk, de krachtigste benzinemotor schopt het tot meer dan 400pk.