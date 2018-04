Rezvani Beast in productie

Door: BV

De naam, Beast, dekt de lading behoorlijk. Maar het zegt niet dat deze Amerikaanse creatie eigenlijk een aangeklede Ariël Atom is. Niet noodzakelijk met opties en luxe, maar hij heeft toch al een koetswerk. En de Rezvani is nog hitsiger dan z’n donorauto. Voor omgerekend zo’n $ 150.000 krijg je een opgevoerde 2,4l met turbo én compressor die zo maar eventjes 500pk opwekt. Naar 100km/u gaat het in slechts 2,7 seconden.

Al een Ariël Atom?

Dan kost het wat minder, want Rezvani bouwt hem met plezier om. Voor $ 80.000. Dan krijg je het koetswerk, maar ook opgewaardeerde remmen, instelbare dempers, een carbon sportzetel, vierpuntsgordels, Toyo-rubbersn, 19-duimers en - het belangrijkste van al - een limited-slip-differentieel.

Pure straatracer

De Rezvani Beast is dan wel meer aangekleed dan een Atom, maar hij is nog verre van luxueus. De zetels zijn bijvoorbeeld naakte schalen. En een voorruit is er ook niet. Maar je kan het wel krijgen, als je nog wat meer centen ophoest. $ 2850 voor de voorruit. $ 3.150 voor een trackday-pakket (met rolkooi, brandblusser en dodemansknop), tot $ 4.999 voor leder…