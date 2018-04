Kies maar: Peugeot 308 GTi met 250 of 270pk

Door: BV

Sinds Peugeot de 205 GTI op deze planeet zette, wist het bedrijf al meer dan 800.000 van die opgepepte autootjes te verkopen. Na de Peugeot 205 kwam de 309 GTi, 405 Mi16 en 306 S16 en toen… werd het even stil. Maar tegenwoordig zijn de bijgepeperde Peugeots er weer. Het gaat wat moeizaam, want het bedrijf maakte van de 208 GTi een beetje een halfbakken boyracer met lifestyle-invloeden, maar deze 308 - die belooft zich te herpakken.

Alle juiste geluiden

De 308 GTi maakt alle juiste geluiden. Dat zal letterlijk gelden, want de uitlaatlijn belooft een sportieve brom te produceren, maar we hebben het hier in de eerste plaats over de figuurlijke betekenis. Want de ophanging is met 1,1cm verlaagd (dat is vooral niet te veel, want je wil nog wat veerweg overhouden) met hardere veren maar met soepeler stabilisatorstangen én - vooral - hij heeft een torsen limited-slip differentieel. Een echt, mechanisch ding (ingewerkt in de versterkte handgeschakelde zesversnellingsbak) en niét het elektronische surrogaat dat de remschijfjes te pas en te onpas aan het werk zet. Op papier is het verschil verwaarloosbaar, maar in de praktijk is het hemelsbreed. Laat ons hopen dat de elektronica dat raderwerk z’n natuurlijke ding laat doen (en dus niet elektronisch stuurt, zoals bij de Golf GTI Performance ).

Kies je vermogen

Dat Peugeot ongegeneerd 250pk en meer uit een 1.6-je met turbo melkt, wisten we al van de RCZ R. En hier vinden we datzelfde blok, dat ook weer de voorwielen aandrijft. Het is er in twee vermogensversies. Dat is tegenwoordig een trend en Peugeot heeft niet de discipline om die te negeren. Dat levert je in principe een betaalbare instapversie op met 250pk en een versie met 270pk voor wie echt het onderste uit de kan wil, maar omdat het nog te vroeg is voor prijzen is deze stelling academisch.

Natuurlijk voorziet Peugeot de 270 van extra toeters en bellen. Het is de enige waarbij je de lak in twee kleuren (zoals op de foto’s) kan krijgen. En hij heeft agressiever ogende zetels, een zogeheten ‘driver sport pack’ , hij rust op 19” velgen in plaats van 18-duimers en de schijfremmen vooraan zijn nog wat groter (280mm tegen 330mm voor de GTi 250). Er is nog een interieur met rode stiknaden en accenten en een zwarte dakhemel. Bij de krachtigste uitvoering is dat steeds uitgevoerd in een combinatie van leder en alcantara.

Hoe presteert de Peugeot 308 GTi?

De 308 is niet de zwaarste auto uit z’n segment en daar profiteert de GTI van. Bij de GTi 250 moet elk paard 4,82kg op z’n rug torsen. Bij de GTI 270 is dat nog slechts 4,42kg - de beste waarde uit het segment. De trekkracht bedraagt in beide gevallen 330Nm. Meer dan 6,2 seconden doet de 308 GTi niet over de honderdsprint. En 20pk extra, pitst er nog eens 2 tienden af. Beide motoren hebben overigens start/stop en een identieke CO2-uitstoot die amper 139g/km bedraagt.

Wanneer te koop?

Over twee weken staan we voor het eerst oog in oog met de 308 GTI op het Goodwood Festival of Speed. In september staat hij vervolgens te blinken op het Autosalon van Frankfurt. En nog voor het jaareinde volgt de marktintroductie.