Downsizing volgens de Toyota Land Cruiser is 2.8-liter

Door: BV

De Toyota Land Cruiser heeft de reputatie een werker te zijn. Op het terrein of met 3 ton aan de trekhaak… Jaren aan een stuk, want ze zijn robuust. En dat betekent ook dat ze weinig boodschap hebben aan piepkleine opgevoerde motortjes met hoge werkingsdruk (om er toch nog een beetje vermogen uit te krijgen) of aan lichte versnellingsbakken met veel versnellingen (en dus smalle tandwieltjes). Maar de Land Cruiser doet nu toch een toegeving. Hij downsized… naar een 2.8l diesel.

176pk

Zowel de drie- als de vijfdeursversies zijn voortaan leverbaar met een nieuwe 2.8 D-4D dieselmotor die 176pk en 450Nm ontwikkelt. Dat is een viercilinder, maar wel eentje met 16 kleppen en dubbele bovenliggende nokkenas, een turbo met variabele geometrie en een intercooler.

In combinatie met een nieuwe zestrapsautomaat gaat die naar 100 in 12,7 seconden en haalt die maximaal 175km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot werden met 9% verminderd tot respectievelijk 7,4 l/100 km (7,2 l/100 km voor de driedeursversie) en 194 g/km (190 g/km voor de driedeursversie).

In combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak ontwikkelt de 2.8 D-4D een maximumkoppel van 420Nm. Hij sprint in 12,1 seconden van 0 tot 100 km/u en verder naar een topsnelheid van 175 km/u en verbruikt daarbij gemiddeld 7,5 l/100 km (7,4 l/100 km voor de driedeursversie). De CO2-uitstoot bedraagt 197g/km (193g/km voor de driedeursversie).

Nieuwe kleurtjes

De Land Cruiser is nu ook beschikbaar met een nieuwe tweekleurige lederen bekleding in bruin en zwart met nieuwe interieuraccenten in geborsteld aluminium.

De Europese verkoop van het model gaat van start in augustus. De laatste opfrisbeurt van de terreinrakker dateert uit 2013.