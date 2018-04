Mercedes A 45 AMG weer de sterkste

Door: BV

Hoezo, de pk-oorlog is voorbij? In sommige segmenten wordt nochtans erg met scherp geschoten. Bij de hot hatches, onder andere. Mercedes introduceerde met de A45 AMG de krachtigste van die hete vijfdeursjes in het compacte segment. Dat kon Audi dan weer niet verkroppen en wanneer het tijd was om een Audi RS 3 Sportback voor te stellen, ging die er met 7pk overheen. En neen, dat was geen toeval.

Net voldoende informatie

De A-Klasse wordt binnenkort weer opgefrist en ja, de A 45 AMG doet weer haasje over. Veel nieuws is er nog niet, slechts één foto en enkele regeltjes tekst, en dan nog uit een lek. Maar het is voldoende. De A-Klasse AMG zal uit z’n viercilinder turbomotor voortaan minstens 381pk halen. En er komt een A 45 AMG S die zo maar eventjes 400pk opwekt. Knock-out Audi? Wel, we vermoeden dat Audi wel weer uit de touwen zal klimmen.