Je wilt de helft? Je krijgt de helft!

Een jonge man verkoopt op Ebay een halve Opel Corsa. De reden? Zijn vrouw wil na de scheiding de helft van alle dingen - en dat heeft hij heel letterlijk genomen.

Enkele sporen van slijtage

De formulering "gebruikssporen" is op tweedehandssites altijd een kwestie van interpretatie. Daarom geeft eBay-gebruiker der.juli wat extra uitleg bij de groene "Astra B 1.4" (in feite een Corsa) die hij verkoopt: "De auto is voor zijn leeftijd heel goed bewaard gebleven, maar vertoont natuurlijk enkele sporen van slijtage. Meer in het bijzonder ontbreekt de helft."

Dat kleine euvel probeert de verkoper niet te verbergen. Dat de Corsa ondertussen een tweezitter is, kan je heel goed zien op de foto's. Maar dat jaagt potentiële kopers niet weg. Vanmorgen waren er al 28 biedingen, met een hoogst bod van € 60.



Scheiden doet lijden

Waarom der.juli de Corsa tot een tweezitter herleidde, onthult hij in de advertentie en hij toont het hele gebeuren in een video. De toekomstige ex-vrouw van der.juli - blijkbaar heet ze Laura - eist bij de scheiding 50 procent van alles, ook dus van de Corsa. Wat de man niet zo goed begrijpt, want zijn opvolger zou over "een goede motor" beschikken. Maar als Laura na twaalf "mooie" jaar de helft wil, dan zal ze die ook krijgen.