Dacia Sandero sportief met RS, Duster aan de pickup

Door: BV

Aan de Dacia Sandero worden de lettertjes RS toegevoegd. Twee tekens die steevast symbool staan voor pittige prestaties. En ja hoor, er zit een 2-liter viercilinder onder de kap. Met niet meer dan 145pk weliswaar, maar ook met een handbediende zesbak, opgewaardeerde remmen, een betere besturing en een sportophanging. Allemaal goed nieuws voor wie betaalbaar en sportief wil combineren.

Maar er is ook wat minder nieuws. De Sandero RS debuteert in Argentinië, waar het model met Renault-logo op de neus wordt verkocht. En naar Europa komt hij niet…

Dacia Duster Pickup

Hij heet Oroch, de Duster pickup. En hij heeft een dubbele cabine, met de traditionele laadbak. Volgens Dacia is hij nog steeds zo ruim en comfortabel als een SUV, met volwaardige zitruimte voor vijf. De Oroch komt met een 1.6 of 2.0, maar ook die is (wellicht) niet voor ons.