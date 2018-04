De nieuwe BMW 7 en zijn rivalen

Audi A8: de bejaarde 4x4

Terwijl de 7-Reeks en S-Klasse al in een nieuw jasje over onze wegen rijden, moet de Audi A8 nog wachten op een uitgebreide facelift. De huidige is er al sinds 2009, twee jaar geleden was er een opfrissing. Maar de vierde generatie komt er in 2016 aan. Het uiterlijk daarvan zal gebaseerd zijn op Prologue concept car. Onder de kap zal er sneller gereageerd en minder verbruikt worden want Audi plant een accu van 48 Volt en elektrische ondersteuning voor de turbo’s.

