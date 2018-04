Nieuwe Mini Clubman verliest karakter

Door: BV

Voor wie in z’n geheugen moet opdiepen wat de Clubman nu weer juist is: dat is de kleine break van Mini. Een autootje dat opviel door z’n asymmetrische koetswerklayout en klapdeurtjes achteraan. Of liever, dat was het. Want na het pad te hebben geëffend met die originele verschijning, trekt de Clubman nu het pak van het conformisme aan. De tweede generatie is (veel) groter en heeft conventionele deuren.

Hoe groot?!

Officiële cijfers zijn er nu nog niet, maar op een enkele millimeter na weten we al hoe groot de Clubman wordt. Vorig jaar kregen we er immers al een concept car van te zien. De wijzigingen sindsdien zijn minimaal. Ga er dus maar van uit dat hij 4,22m lang, 1,84m breed en 1,45m hoog is. Dat is - ga even zitten - 26cm langer, 16cm breder en 2,5cm meer dan de vorige generatie. De Clubman vervoegt bijgevolg de lijst Mini’s die al lang niet meer mini zijn. En terwijl je kan rouwen om het verdwijnen van de asymmetrische zijdeurtjes (met één grote zijdeur aan bestuurderskant en een normale deur + een klein tegengesteld openend deurtje aan de passagierskant), behoudt Mini wel de dubbele klapdeuren achteraan. Voor deze generatie tenminste.

Platform van BMW 2 Active Tourer

Onderhuids leent de Mini heel wat van de BMW 2 Active Tourer. Voorwielaandrijving uiteraard, en drie- en viercilindertjes (in zowel benzine als diesel) met turbo. En later ongetwijfeld vierwielaandrijving.