McLaren P1 eert Alain Prost

Door: BV

McLaren eert op het Goodwood Festival of Speed dat dit weekend wordt gehouden, de Franse viervoudige Formule 1 wereldkampioen Alain Prost. Die wist in 1985, 1986, 1989 én 1993 immers al z’n rivalen te kloppen in de koningsklasse van de autosport. De eerste drie keer was dat in een McLaren. De laatste keer was het aan boord van een Williams, maar dat negeren we even.

De Franse driekleur

Hij deed het in elk geval met z’n hoofd in een helm waarvan het design geïnspireerd was op de Franse driekleur. Hoofdzakelijk wit, met blauw en rood als accenten. En dat is waar McLaren Special Operations zich op baseerde voor de aankleding van deze P1. De hallucinante technische specificaties (die je hier vindt) bleven ongewijzigd.