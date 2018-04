Nieuwe Toyota diesels spectaculair beter

Door: ADD

Toyota staat niet echt bekend om spannende auto’s die je rijkriebels bezorgen. Maar een paar maanden geleden beloofde Akio Toyoda, de man die de scepter bij de Japanners zwaait, ons al dat daar verandering inkomt. En die belofte lijkt nu ingelost te worden. Toch wat de motorisering betreft. Twee geheel nieuwe diesels (een 2.4 en een 2.8 liter) zullen 15% minder verbruiken en 25% extra koppel leveren.

Minder warmteverlies

Het bijzondere aan de nieuwe diesels is een speciale thermische isolatie van de zuiger. Een met siliciumdioxide gevulde laag poreus aluminium isoleert die. De zuiger wordt bij het verbranden zeer warm, maar koelt bij het zuigen normaal gezien weer snel af. De nieuwe aluminiumcoating zorgt ervoor dat er minder warmte verloren gaat, waardoor het thermisch rendement van de motor met 44 procent stijgt (bij de 2.8-liter). En zo ontstaat een van de meest efficiënte motoren, volgens Toyota althans. Bovendien pasten de Japanners de common-rail injectie aan om aan de Euro 6-emissienorm te voldoen.

Daarbovenop kregen de motoren een nieuwe, 30 procent kleinere turbolader. Dankzij variabele schoepen kan de turbine 50 procent sneller reageren en doet die meer dan 230.000 omwentelingen per minuut. Bij lage toerentallen verhoogt dat het koppel met elf, maximaal zelfs 25 procent. Het nieuwe SCR uitlaatzuiveringssysteem reduceert de uitstoot van stikstofoxide tot 99 procent.

Ambitieuze plannen

In augustus 2015 verschijnt de 177pk-sterke 2.8 diesel (450Nm) bij ons voor het eerst in de Toyota Land Cruiser, daar hadden we het al eens uitgebreid over. Vanaf de lente van 2016 zal ook de 2.4 liter (150pk en 400Nm) aangeboden worden, die komt in de nieuwe Hilux. Tegen eind 2016 wil Toyota meer dan 700.000 stuks per jaar op ongeveer 90 markten verkopen.