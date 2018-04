Nissan propt 600pk in een Juke

Door: BV

Eind 2011 toonde Nissan de Juke-R. Dat was - simpel uitgelegd - de compacte Nissan Juke die was versneden en verbouwd om er de aandrijflijn van een Nissan GT-R in te krijgen. Met meer dan 400pk als resultaat. Het hoorde eigenlijk een showmodel te worden, maar de hilarische compacte SUV werd uiteindelijk in gelimiteerde oplage gebouwd. 20 stuks, al is onduidelijk of er ook effectief zoveel een koper hebben gevonden. Nissan doet het nu in elk geval nog eens over, maar dan wat straffer!

Carbon koetswerkkit

Het uiterlijk wordt bijgespijkerd met onder meer andere wielen en een herziene koetswerkkit die nagenoeg volledig in carbon is uitgevoerd. Maar je vergeet dat algauw als het vermogen aan bod komt. Nu heeft deze B-segment 600pk. Ja, zeshonderd! De B-segmenter komt dit weekend in actie op het Goodwood Festival of Speed. Of Nissan er daarna nog plannen mee heeft, is niet duidelijk.