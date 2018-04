Kia Cee’d krijgt facelift volgens het boekje

Door: BV

Sinds de introductie van de Cee’d in 2006 wist Kia al één miljoen exemplaren van dat model aan de man te brengen. In onze contreien moet die het onder meer opnemen tegen zwaargewichten als de Golf, Focus en (nagelnieuwe) Astra. En het wil dat op een serieuze manier doen. Daarom blijft de Cee’d bij de tijd. Met een opfrisbeurt van het klassieke type.

Facelift volgens het boekje.

De facelift is er één volgens het boekje: met een vernieuwd in- en exterieur en een technologische upgrade. Precies zoals het hoort halverwege de levenscyclus van een auto. Om maar meteen met het meest zichtbare te beginnen: de buitenzijde werd strak getrokken. Een vernieuwd front, nieuwe bumpers en ander lichtmetaal zijn de belangrijkste zichtbare veranderingen.

Luxueuze uitstraling

Het interieur van de Zuid-Koreaanse middenklasser is verder verfijnd en heeft een meer luxueuze look and feel gekregen. Dat is te danken aan subtiele chroomdetails, aluminiumaccenten en hoogglans sierlijsten. Bovendien werd er aandacht besteed aan de geluidsisolatie en moeten verbeteringen aan het onderstel het rijgeluid eveneens verder helpen terugdringen. Kia spreekt tot slot over besturing met meer gevoel. Gelukkig, zullen we zeggen, want daar viel nog veel vooruitgang te boeken.

Elektronische engelbewaarders

Geheel in lijn met moderne concurrenten presenteert Kia een hele rits aan rijassistentiesystemen. We noemen onder meer Blind Spot Detection, Rear Cross Traffic Alert en de Speed Limit Info Function. Opties die net als Digitale DAB+ radio vanaf deze herfst leverbaar zijn.

Onder de kap

In eerste instantie krijgen we de bekende 1.6 GDi en 1.6 CRDi benzine- en dieselmotor met respectievelijk 135 en 133pk. De diesel onderging wel een evolutie. Deze herfst arriveert de Kia Cee'd ook met de compleet nieuwe 1.0 T-GDi driecilinder turbo benzinemotor in twee vermogensvarianten (100 en 120pk). Voor de 133pk sterke CRDi-dieselmotor komt er in die periode bovendien een zeventraps transmissie met dubbele koppeling (DCT) in de prijslijsten te staan.