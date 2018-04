Volg het Goodwood Festival of Speed Live

Door: BV

De jaarlijkse hoogmis voor de automobiel in Goodwood is geen beurs, circuit of concours d’elegance. Het is een festival. Met tal van autogerelateerde activiteten, voor zowel de liefhebbers van de jongste innovaties, als voor wie z’n vierwielers graag wat meer belegen heeft. De hillclimb, waar zo snel mogelijk een heuvel wordt opgereden tussen strooien balen als obstakels, is inmiddels wereldberoemd. Het publiek kan het smaken, vooral omdat het de auto’s er in actie kan zien en dat is toch helemaal wat anders dan er maar op één of andere beurs naar staan gapen zonder dat er wat gebeurt.

Steeds meer te zien, ook live

Van al dat nieuws is er ook steeds meer te rapen. Logisch, want de populariteit van het evenement is de autoconstructeurs niet ontgaan. Daar waar de Britse autobouwers er vroegen een onderonsje hielden, is het nu meer en meer een internationaal evenement. Voor wie zelf eens wil weten waar alle heisa nu exact om gaat, is er goed nieuws. Op youtube staat nu een livestream, met keurig Brits commentaar. Achter deze link.