Dit is de nieuwe Audi A4!

De carrière van de huidige A4 zit erop. De dealers zullen de voorraden buitenwerken tegen interessante condities en deze herfst al staat de nieuwe generatie bij de dealer. En het zou wel eens de moeite kunnen lonen om daar even geduld voor te oefenen. Je kon immers aanvoelen dat de A4 groter, lichter en zuiniger zou worden. En niet alleen omdat de A3 Sedan al in z’n bumper beet.

Meteen berline en Avant

4,73m lang, 1,87m breed en 1,43m hoog is de nieuwe Audi A4. En hij is getooid in lijnen die wat scherper zijn. Dat konden we je echter ook al op voorhand vertellen, want dat is de stijlrichting die alle merken van de Volkswagen-Audi-group volgen. Hij is ook aerodynamischer. Met een Cx van 0,23 claimt hij zelfs de meest aerodynamische in z’n segment te zijn. Dat staat spijtig genoeg haaks op een karaktervol en origineel koetswerk, maar dat zijn eigenschappen die Audi in deze klasse nooit ten berde brengt. Alleen een wat scherpere grille en koplampen die weer wat agressiever ogen (en standaard met Xenon-ogen naar de wereld kijken). De break is net een tikkeltje minder glad, met een Cx van 0,26, maar daar past nu wel minimaal 505l bagage in. Leg de achterbank plat, laadt tot tegen het dak en je kan er 1.510l aan spullen in kwijt.

(Nog) geen driecilinders

De Audi A4 weegt tot 120kg minder dan een gelijkaardig gemotoriseerde versie van de huidige generatie. En dan kijkt Audi naar het vermogen, want de motortjes worden kleiner. Bij de benzines wordt de instapper een 1.4 TFSI met 150pk. Maar voorlopig zijn het wel allemaal viercilinders. Iets wat in de toekomst, als het gamma wordt uitgebreid, wellicht anders wordt. Kilo’s worden er niet alleen uitgespaard in de motoren, maar ook in koetswerk en structuur. 8kg door de veerpoten in aluminium uit te voeren, 15kg bij het koetswerk.

Dat moet allemaal zorgen voor lagere verbruiks- en emissiecijfers. De 2.0 TDI Ultra met 150pk zou zo slechts 95g/km CO2 mogen produceren. Dat komt overeen met een verbruik van amper 3,7l/100km. De Avant weegt amper 4gr meer. Een 2.0 TFSI benzine met 190pk zal slechts 109g uitstoten, eveneens in de ultra-uitvoering. Bovenaan het gamma vinden we dan weer twee TDI zescilinders met maximaal 272pk. Gooi alle 7 de beschikbare motoren samen en je ziet dat het verbruik zo maar eventjes 21% daalt tegenover de uittredende generatie.

Op vlak van stuurgedrag was de Audi A4 geen uitblinker, maar de nieuweling moet beter doen. Er werd weer aan de gewichtsverdeling gesleuteld, de ophanging is gesofisticeerder (vooral de vijflink achteras) en elektronica moet bijspringen waar nodig. Onder meer met een verbeterde elektrische stuurbekrachting en instelbare rijmodi.

Welke versnellingsbak?

De meest voorkomende modellen zullen zich nog steeds aan de voorwielen door het verkeer slepen. Maar quattro zorgt natuurlijk wel voor een integraalaandrijving voor wie daar de financiële inspanning voor wil leveren. Een handgeroerde zesbak is standaard, maar er zijn ook nog twee mogelijkheden voor wie niet zelf wil schakelen. Een zeventraps DSG-automaat en gek genoeg ook nog een CVT die 8 versnellingen simuleert. We zeggen gek genoeg, omdat Europeanen zo’n automaat echt niet aangenaam vinden. De krachtigste TDI krijgt een ‘sportdifferentieel’. Als extra.

Bijbetalen voor digitaal dashboard

In het interieur wint de A4 enkele centimeters in alle richtingen, zelfs in de hoogte (waar er 2,4cm bij komt). In z’n binnenruim zullen Audi-adepten zich meteen thuisvoelen, maar er zijn niettemin enkele nieuwigheden te melden. Audi schakelt nu ook over een MMI-scherm dat wou dat het een iPad was: zwart met afgeronde hoeken. En het nieuwe digitale dashboard - dat we al kennen van de Audi TT en VW Passat - doet ook hier z’n intrede. Neen, helaas niet standaard. Andere snufjes? Wel, je kan nu ook draadloos je telefoon opladen. Als die dat tenminste ondersteunt.

De twee nieuwe Audi’s kan je in september voor het eerst gaan bewonderen, op het Autosalon van Frankfurt.