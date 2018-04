463 km/u voor Bugatti Chiron

Door: ADD

De Bugatti Chiron lost in 2016 de uitverkochte Veyron af. En die krijgt ook een hybride-versie, dat heeft VW ceo Martin Winterkorn nu officieel bevestigd. Naast die e-uitvoering met 1500pk, komt er ook een traditionele variant met verbrandingsmotor.

463 km/u lijkt haalbaar



Onlangs werden de eerste specificaties van de Veyron erfgenaam vrijgegeven. De W16-motor van het 1500pk-sterke monster zal 1498 Newtonmeter koppel ontwikkelen. Ter vergelijking: een Formule 1 wagen heeft ongeveer 830pk - en uiteraard veel minder gewicht. Wat de techniek van de Chiron betreft, zet Bugatti in op cilinderdeactivering en directe injectie. In slechts twee seconden schiet de bolide van 0 naar 100 km/u en als hij zich volledig laat gaan haalt de Chiron 463 km/u. Daarmee overtreft hij zijn voorganger en de , de Bugatti Veyron tartte al onze stoutste dromen: 16 cilinders, vier turbo's, acht liter cc, 1200pk en een top van 431. Geen enkele andere van de straatlegale, in seriegeproduceerde bolide (behalve de Hennessey Venom GT) kwam in de buurt.