Up wordt heuse familie

In de Duitse autopers lezen we dat VW grootse plannen heeft met de Up. Tegen 2020 zou er niet gewoon een nieuwe Up in de catalogi komen. Neen, het kleintje zal in drie carrosserievarianten op het toneel verschijnen. Naast de gewone Up, komt een SUV en een minibus te staan.

Moeilijke markt

VW verdient, net zoals het leeuwendeel van de constructeurs, nauwelijks geld aan de ultracompacte stadsauto. Prijsverhogingen aanvaarden klanten in dat segment niet. Bovendien moet de prijspolitiek van mededingers zoals de Kia Picanto, Opel Karl of drieling Citroën C1, Peugeot 108 en Toyota Aygo gevolgd worden en ook vind je al voor € 10.000 een jonge tweedehandsauto in het formaat van grote broer Polo.

Van drie- naar vijfdeurs

Oorspronkelijk was de VW Up als opvolger van de Fox alleen als driedeurs verkrijgbaar, maar ondertussen hebben de kopers duidelijk hun voorkeur voor het model met vijf deuren laten blijken. De Fiat 500 en Ford Ka hebben vastgehouden aan twee portieren, alle andere kleintjes zijn overstag gegaan en zijn er nu ook met vijf.

Drie carrosserievarianten

Waarschijnlijk zal bij de volgende modelwissel enkel de vijfdeurs Up overleven - in twee of drie varianten weliswaar. De hatchback is een zekerheid. En op diens platform komt er ook een kleine SUV en een minivan te staan. Alle drie de versies zullen dezelfde bodemplaat, ophanging, remmen, stuurinrichting, aandrijving en elektronica delen. Het uiterlijk, de daklijn en het interieur zullen daarentegen behoorlijk van elkaar verschillen. Zo zal de crossover bijvoorbeeld vier conventionele deuren krijgen, het busje daarentegen krijgt een grote naar voor openende schuifdeur zoals we enkele jaren geleden in de concept car Milano zagen.

Up, Mii en Citigo geen klonen meer

Alle Up-gezinsleden zullen logisch gezien erg op elkaar gaan lijken. Maar het uiterlijke verschil met de andere familieleden moet groter worden. De volgende Seat Mii wordt scherper en sportiever en Volkswagen wil ook de Skoda Citigo-opvolger een uniekere uitstraling geven.