Peugeot 308 R Hybrid met 500pk rijdt al rond

Door: BV

Peugeot-baas Maxime Picat is een twitteraar. En daar postte hij foto’s van een andere PSA-topman (Carlos Tavares die bij PSA de voorzitter is van de raad van bestuur) die achter het stuur kruipt van een gecamoufleerde Peugeot. Het gaat om een prototype van de 308 R HYbrid. De uitgebreide print op de flanken van het model dient vooral om de uitgeklopte wielkasten te verdoezelen.

Peugeot 308 R HYbrid

De 308 R Hybrid kennen we al van op verschillende Autosalons. Maar over serieproductie werd nog niet gerept. Peugeot heeft u wel een 308 GTi in de catalogus. Die debuteerde afgelopen weekend op het Goodwood Festival of Speed. Tussen de voorwielen daarvan ligt een 1.6l turbomotor met 250 of (als je oplegt) 270pk. Dat moet voldoende zijn voor een flinke dosis stuurpret, maar het is niet genoeg om de grootste pk-monsters onder compacte middenklassers van de troon te stoten. Verre van zelfs. Een nieuwe Ford Focus RS heeft 350pk en de Mercedes A45 AMG topt zelfs op 400pk. Maar Peugeot zou ze wel eens allemaal van de troon kunnen stoten.

Met 500pk?

De concept nam de 1.6l van hierboven en combineerde die met twee elektromotoren die elk 115pk sterk waren. Het gecombineerde maximumvermogen bedraagt daardoor 500pk, terwijl er nog eens 730Nm trekkracht ter beschikking is. Volgens Peugeot zou de concept in staat zijn om zich naar de 100 te gooien in minder dan 4 tellen, en moet hij door een begrenzer beteugeld worden bij 250km/u.

Komt hij echt?

De foto’s lijken het te suggereren, maar zeker is het nog altijd niet. Maar als hij komt, is het wellicht in de tweede helft van 2016.