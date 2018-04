Gay kiest voor Pony

Door: ADD

De Ford Mustang is de "European Gay Car of the Year" 2015. De award wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt door de Franse organisatie "Ledorga" en bekroont een nieuw model op de Europese markt dat het beste beantwoordt aan de homoseksuele levensstijl.

Tot nu toe wonnen vooral Zuid-Europese merken de prijs. In de eregalerij staan bijvoorbeeld de Citroën DS3 Cabrio, Citroën DS4, Peugeot RCZ, Fiat 500 en Alfa Romeo Mito. Maar nu dus een viriele Amerikaan.

Ford zegt blij te zijn met de titel en wil met de nieuwe Ford Mustang pronken op de Gay Pride nu zondag in Keulen.