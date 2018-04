Subaru Levorg: het orderboek is open (met prijs)

Door: BV

Subaru, zo kan je concluderen, heeft een zwak voor breaks. Of toch op z’n minst voor crossovers, volgens de strikte definitie van het woord. Van de Legacy is helaas geen spoor meer in de Belgische catalogus van het merk, maar de break van dat model staat er nog wel - als Outback. En de Levorg komt daarnaast, vooral voor wie niet zo gesteld is op de hogere bodemvrijheid van de Outback. Hij zal pas in oktober in de showroom opduiken, maar kan nu al besteld worden.

Alleen benzines

De permanente symmetrische vierwielaandrijving die zo kenmerkend is voor Subaru, is natuurlijk weer present. Daarnaast moet de Levorg (de naam is een samenvoeging van Legacy, Revolution en Touring) vooral veel ruimte bieden, met niet minder dan 552l laadvolume. Compact kan je hem met z’n lengte van 4,69m niet noemen. Hij wordt uitsluitend met een benzinemotor gelanceerd. En dat Subaru ook meedoet met de downsizing-trend - het heeft niet veel keuze natuurlijk - mag blijken uit het feit dat het een zestienhonderd is. Met turbo, weliswaar, en goed voor 170pk. Er is ook een tweeliter, maar die wordt hier niet aangeboden. Subaru is erg karig met specificaties. De vanafprijs is er nu wel: € 28.995.