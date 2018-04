Haalt de Alfa Romeo Giulia 321km/u?

Door: BV

We zouden het niet weten, maar het Italiaanse AlVolante beweert van wel. De topversie - de Giulia QV die wordt aangedreven door een 510pk sterke 6-cilinder turbomotor - zou die snelheid neergezet hebben tijdens tests op het hogesnelheidscircuit van Nardo. Dat cijfer komt bovenop de acceleratietijd van 3,9 seconden die Alfa Romeo zelf al bekend maakte.

400.000 Alfa’s per jaar tegen 2018

Alfa Romeo laat de zescilinder inmiddels los over verschillende testcircuits. De nieuwe Alfa is behalve op Nardo immers ook al gespot op de Nürburgring. Maar van meer toegankelijke versies - een 1.6 diesel misschien? - nog steeds geen nieuws. En de Italianen maken maar beter vaart. Grote baas Sergio Marchionne verkondigde immers al bij hoog en laag dat hij in 2018 meer dan 400.000 nieuwe Alfa’s wil verkopen. Ter vergelijking: momenteel zijn dat er minder dan 75.000. Een volstrekt onrealistische doelstelling dus, maar dat heeft Marchionne nog niet eerder weerhouden…