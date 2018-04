Nieuwe Audi A4 / A4 Avant: dit zijn de prijzen

Door: BV

Audi heeft een nieuwe A4 en A4 Avant. Beiden zijn nu 4,73m lang, hebben een iets grotere wielbasis, wegen tot 120kg minder dan voorheen en zijn (mede daardoor) nu ook tot 21% zuiniger. Het uiterlijk is ondanks de nieuwe structuur nog steeds erg herkenbaar en er werden tal van details wat strakker uitgewerkt dan voorheen. We deden het al uitgebreid uit de doeken, hier.

En nu de prijzen

Invoerder D’Ieteren wil zo snel mogelijk orders beginnen sprokkelen voor de nieuwe A4. En dan heb je natuurlijk prijzen nodig. Die zijn er nu. De 1.4 TFSI met manuele 6-bak wordt de instapper voor € 29.950. Dieselen kan met de 2.0 TDI met 150pk of de voor België teruggeschroefde variant met 136pk, maar niet voor minder dan € 32.800. En dan is er nog de 2.0 TDI met 190pk, die van eigenaar wisselt vanaf € 36.700. Liever de break (Avant)? Dan moet je nog € 1.850 extra in de begroting opnemen.