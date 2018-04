Hummers maken vuur

Door: BV

Het zit General Motors weer eens niet mee. In 2009 trok het al de stekker uit het merk Hummer, omdat er onvoldoende van verkocht werden, maar het moet nog eens vijf jaar later wél nog een terugroepactie uitvoeren. Van moetens, want er zijn al meer dan 40 Hummers spontaan in brand gevlogen. Doden vielen daarbij niet, wel gewonden.

Hoeveel?

Exact 1.96.379 voertuigen moeten naar de dealer voor een aanpassing. Hummers van verschillende types zijn getroffen, maar het overgrote deel - net geen 165.000 - zijn van het type H3 en H3T (de pickup-variant). De VS, Canada en Mexico kennen het meeste eigenaren, maar ook in ons land zijn een klein aantal van de betrokken voertuigen geleverd. Of de eigenaars daarvan ook verwittigd worden, is ons onbekend.