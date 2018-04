Pagani Huayra wordt nog heviger

Door: BV

Aan een door AMG speciaal voor Pagani gebouwde 6-liter V12 met 700pk en 900Nm hangt al een koetswerk dat bijna geheel uit lichtgewicht materiaal is vervaardigd. Je kan dus niet zeggen dat de Huayra niet hevig is. Maar hij kan nog steeds een stuk heviger. En daarom is de Argentijnse bezieler van het merk Horacio Pagani aan de slag met een nog extremer exemplaar.

Slechts 20 stuks

Het testmodel rijdt al rond, maar de specificaties zijn schaars. Zal hij minder wegen? Zal hij krachtiger zijn? Wellicht is het antwoord ja op beide vragen. Wat wel zeker is, is dat Pagani er niet meer dan 20 stuks van zal bouwen. En om er ééntje te kunnen kopen, moet je al een auto van het merk in je garage hebben. Voor wie dat niet het geval is: misschien maken de Chinezen hem wel na.