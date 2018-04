Hoeveel kost de nieuwe Opel Astra?

Door: BV

De nieuwe Opel Astra is kleiner aan de buitenkant. Er gaat net geen 5cm af. Maar hij wordt niettemin groter aan de binnenkant. En natuurlijk is hij lichter, beter uitgerust en zit er meer spitstechnologie in. En wat zijn de gevolgen voor de prijs?

Prijs nieuwe Opel Astra

Opel houdt de basisprijs van de Astra net onder de € 18.000. De 100pk sterke 1.4l benzinemotor zal je kunnen kopen voor € 17.975. Dieselrijders moeten uitwijken naar een 1.6 CDTI. Die bestaat in drie vermogensversies, van 95 tot 136pk die alle met een opgegeven verbruiksgemiddelde van 4,0l/100km kunnen uitpakken, maar wel bij de startmeet een grotere investering vragen. Je kan de zelfontbrander (met 95pk) op je naam schrijven vanaf € 20.475.