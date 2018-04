Nog 2 jaar voor kleine Renault Captur

Door: ADD

Met een kleine crossover onder de Captur wil Renault het SUV-palet vervolledigen. De nog naamloze mini SUV zal weliswaar slechts 3.90 meter lang zijn, maar dankzij de gewonnen hoogte binnenin waarschijnlijk net zoveel ruimte bieden als de 15 centimeter langere Clio.

Technisch

Basis wordt het nieuwe platform met de interne naam "Value Up". Dat moet voor gewichtbesparing zorgen zodat ook de kleinere motoren met hun rijprestaties kunnen bekoren. Basisbenzine wordt de een-liter driecilinder met 70pk van de Twingo, daarnaast komen 1.5 dieselmotoren met 75 tot 110pk. Ook denkbaar is een RS-versie met maximaal 200pk.

Interieur

Binnenin zal het in de Clio SUV high-tech troef zijn. Grote voorbeeld is Renaults concept Eolab uit 2014. Via drie grote touchscreens zullen bestuurder en passagier vooraan alle belangrijke instellingen kunnen controleren. Een indicatie van de buitenzijde kregen we ook al, met de concept Kwid (foto bij dit artikel, niet te verwarren met de inmiddels gelanceerde productieversie met dezelfde naam). Tegen het einde van 2017 zou hij in de catalogus moeten verschijnen, met prijzen beginnend bij ongeveer € 16.000.