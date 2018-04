Polestar wordt performancemerk van Volvo

Door: BV

Polestar is een Zweedse tuner die zich de jongste jaren een beetje in de positie van Volvo-huistuner had gewerkt. En die relatie wordt nu officieel. Volvo koopt het bedrijf op en zal Polestar, nog meer dan tot op heden het geval was, positioneren als sportief merk. Hoe dat exact zal zijn? Kijk gewoon naar wat BMW deed en doet met M, Mercedes met AMG, Nissan met Nismo…

Over technische details van toekomstige Polestar-producten spreekt Volvo zich nog niet uit. Alleen dan dat vermogens van 400pk en meer wel mogelijk moeten zijn. Een verkoopstarget geven de Zweden wel. Tijdens de beginjaren willen ze al 750 Polestar-voertuigen per jaar verkopen. En over hooguit vijf jaar moet dat aantal al verdubbeld zijn.