Audi R8 krijgt V6 met turbo's

Door: BV

Audi heeft een nieuwe R8. Die wordt altijd aangedreven door een V10. Dat is eigenlijk een beetje zonde, want wie er de professionele pers op naslaat zal merken dat die V8 behoorlijk unaniem werd beschouwd als de betere rijmachine met een fijnere stuurbalans. Hij verkocht echter niet zo goed, en dat suggereert dat mensen die zo’n machine kopen niet noodzakelijk wakker liggen van een fijn rijgedrag, maar wel van de aan de bar te citeren cijfertjes. Exit V8 dus. Maar er komt wel een nieuwe instapper, ook al is die nog niet voor meteen. Het moet, al is het maar om de CO2-uitstoot naar omlaag te halen. De R8 e-tron alleen zal die missie niet kunnen volbrengen. En daarom werkt Audi aan een versie met turbo’s.

De V6?

Voor wie verlekkerd is op de diepe buikgrom die V-motoren met een hoop cilinders produceren, zijn het magere tijden. Aan downsizing valt immers niet te ontsnappen. Kleinere performancemodellen doen het bijna uitsluitend nog met viercilinders en daar waar voorheen V8-centrales gemonteerd worden, vind je nu zescilinders. Dat zal gebeuren bij de nog te presenteren RS-versie van de nagelnieuwe Audi A4 en het zal ook het geval zijn voor de nieuwe R8. Elke cilinder wordt dan wel door een turbo gecompenseerd. Dat betekent dat Audi zich bij het tunen nog zal moeten inhouden of dat die de atmosferische tiencilinder voorbijholt.

Neen, geen vijf-in-lijn

Het internet staat ook bol van geruchten over een vijf-in-lijn. Daar geloof je beter niet al te veel van. Dat is immers een lijnmotor die veelal dwars wordt ingebouwd. Die in de structuur van de R8 inpassen (met onder meer een positionering in lengterichting) vereist grote aanpassingen. Het zou verbazen, mocht Audi daarmee aan slag gaan.