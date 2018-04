Unieke Fiat 500C voor I Defend Gala

Door: BV

De Fiat 500 en z’n dakloze broertje zijn op een milde facelift getrakteerd. Het eerste exemplaar is inmiddels van de band gerold en wordt op 16 juli geveild op het ‘I Defend Gala’, een liefdadigheidsevenement van de stichting Robert F.Kennedy Human Rights Europa.

Creatief met leder

De 500 C is grondig aangepakt door kunstenaar Stefano Conticelli. Die kwam op het idee om de kleine Italiaan aan de buitenkant aan te kleden met karamelkleurig kalfsleder, en een picknickmandje achterop. Behoorlijk opvallend, maar er zijn ook nog eerder subtiele spiegelkappen in mahoniehout. De inspiratie daarvoor komt van de klassieke Riva-jachten. Wie biedt?