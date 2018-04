Deze Shelby kost $ 350.000, maar kan niet rijden

Door: BV

Shelby heeft de gesloten versie voorgesteld van de 50th Anniversary FIA Cobra 427. Dat is de 50th Anniversary Cobra Daytona Coupé. Het model viert, voorspelbaar, de vijftigste verjaardag van Shelby’s FIA World Championship.

In de sixties zijn er slechts 6 van deze Shelby’s gemaakt en die kosten miljoenen dollars. Als je al en eigenaar vindt die er überhaupt van af wil. Deze recreaties zijn gemaakt op basis van dezelfde blauwdrukken, met ingebrip van de ophanging met bladveren, het buizenchassis en het houten stuurwiel. Je krijgt wel een lederen interieur, speciale badges en moderne schijfremmen.

Aluminium of glasvezel?

Het koetswerk wordt naar keuze uitgevoerd in aluminium of glasvezel. En eigenlijk wil je dat eerste. Maar kan kost het speleding net geen $ 350.000. Een glasvezel exemplaar maakt je slechts $ 180.000 lichter. Dat is overigens zonder motor of versnellingsbak. Die moet je nog zelf regelen, ook al biedt Shelby een aluminium 4,7l V8 die je desnoods zelf kan inbouwen.