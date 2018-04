Porsche toont 911 (991) facelift, maar niet helemaal

Door: BV

Porsche heeft de eerste beelden van de opgefriste 911 vrijgegeven. Die wordt in september voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt. Dan krijgen we hem helemaal naakt te zien. Nu hangt er nog een beetje camouflage op.

Met turbo’s?

Ja, Porsche zal verder downsizen. Dat betekent dat de reguliere 911 wellicht een 2,7l zescilinder boxer mét turbo krijgt en dat de Carrera S getipt wordt voor een soortgelijke opstelling, maar met een 3,4. En wij zullen hopen dat de Duitsers in één keer ook aan het ooit zo bejubelde stuurgevoel gewerkt hebben. Over dat alles houdt het bedrijf echter nog de lippen stijf. Voorlopig moeten we puren naar optische aanpassingen. Geheel in de traditie van het bedrijf zullen die bescheiden zijn.

Knoppen aan het stuurwiel

Nieuwe bumpers, andere lichten, gewijzigde velgen, dat hoort allemaal bij een facelift. En we spotten ook drie horizontale vinnen voor de voorste luchtinlaten. En verticale lamellen bij het rooster bovenop de motorkap (achteraan, uiteraard).

Aan de binnenkant zal een groter scherm zitten voor infotainment en zal het stuurwiel meer knopjes krijgen. Onder meer om de rijmodus te selecteren. Dat is bij sportwagens de nieuwste rage. Ook de nieuwe Audi R8 heeft het.