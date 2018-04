​Tesla kondigt nieuwe roadster aan

Door: ADD

Verstopt in een persbericht over de batterij-update voor de Model S, schrijft Tesla dat het nog wat sneller kan gaan, maar dat dat is weggelegd voor de volgende generatie van de roadster binnen vier jaar.

Terug naar de roots

Meer de constructeur onthult niet, wat niet verrassend is gezien de tijd die nog rest. In 2019 zal er dus opnieuw een open Tesla zijn. Het eerste model dat de Californiërs op de markt brachten was in 2008 trouwens een roadster, die werd gebouwd tot 2012. Maar eigenlijk was die eerste Tesla een vermomde Lotus Elise.

De nieuwe roadster zal in 2019 nauwelijks nog iets weghebben van een Lotus, maar gebruik maken van een eigen Tesla-platform. Wat we nog weten? De Roadster zal sneller naar 96,56 km/u (60 mph) acceleren dan de Model S met "ludicrous mode" en dat wil zeggen sneller dan 2,8 seconden.