Lamborghini kiest SUV over Asterion

Door: BV

Afgelopen jaar toonde Lamborghini op het Autosalon van Parijs de Asterion. Een bloedsnelle plug-in-hybride met behoorlijk misselijkmakende specificaties. De aandrijflijn met 910pk was in staat om de 2+2 in exact 3 tellen naar 100 te katapulteren. Elektrisch rijden met kon met heel wat minder trekkracht tot 50km aan een stuk, waardoor hij ook nog een behoorlijk lage CO2-uitstoot zou laten optekenen. Maar het mag niet zijn.

SUV is belangrijker

Lamborghini keurde onlangs de SUV Urus goed. Die zal in Italië gebouwd worden (waarvoor het merk heel wat subsidies opstrijkt). Een concurrent voor de Porsche Cayenne is belangrijker dan competitie voor de Porsche Panamera. En dat betekent dat de Asterion er niet komt. Dat heeft Lamborghini-baas Stephan Winkelmann in de Britse pers bevestigd.

Van de Urus komt inmiddels zo goed als zeker een plug-in-hybride. Dat is eenvoudigweg noodzaak als je in Europa als constructeur aan de toekomstige uitstootnormen wil voldoen.