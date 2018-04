Logica: toekomst Nissan Le Mans-programma onzeker

Door: BV

Nissan experimenteert graag. En daarom trad de motorsport-afdeling van het bedrijf tijdens de afgelopen 24h van Le Mans aan met een apart ogende LMP1-racewagen die zich alleen aan de voorwielen over het circuit sleepte. En dat debuut was een teleurstelling.

Voor de optimist?

Terwijl de concurrentie van Toyota, Audi en het winnende Porsche opteert voor racewagens met een middenmotor en achter- of vierwielaandrijving, koos Nissan moedig voor de motor voorin en voorwielaandrijving. Het verwachtte daarmee niet meteen bij z’n eerste meeting de concurrentie omver te blazen, maar zelfs de grootste optimist zag dat de Nissans zelfs geen bescheiden verwachtingen konden inlossen.

Er waren problemen met de hybride-aandrijving en de enige van drie racewagens die wel de 24 uren volmaakte, werd uit de uitslag geschrapt omdat hij de voorgeschreven marge ten opzichte van de winnaar overschreed. De Japanners hadden toch iets meer verwacht. De Nissan NISMO racebolides werden tijdens de wedstrijd zelf door de racewagens uit de mindere klassen opgeraapt. Als hij niet uit de uitslag zou geschrapt zijn, zou de enige resterende Nissan de laatste plek ingenomen hebben.

Dan maar een klassiek recept?

Logisch dus dat er op het hoogste niveau gediscussieerd wordt over het voortzetten van het tweejarige endurance-programma van het merk. Of misschien wordt er geopteerd voor een meer conventionele technische aanpak. De uitkomst is nog onbekend.