Lexus CT200h met minieme updates

Door: BV

De Lexus CT200h staat al in de catalogus sinds 2011. Een echt verpletterend succes is de eerste compacte Lexus niet geworden. Maar de Japanners blijven het model wel elk jaar verder bijvijlen. Voor modeljaar 2016 zijn er weer een handvol minieme aanpassingen.

Twee keer kijken

Ja, je moet twee keer kijken, om te zien dat de grille is gewijzigd. Dat de achterbumper nu een valse diffuser heeft, of dat er een nieuw schuifdak in zit. Op technologisch vlak wordt de boordelektronica simpelweg op een update getrakteerd. En aan de 1.8l viercilinder benzinemotor met hybride aandrijflijn, samen goed voor iets meer dan 136pk, werd helemaal niets gedaan.