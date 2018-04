Nieuwe Opel Astra ook voor het circuit

Door: BV

Opel ontwikkelt een circuitwagen op basis van de nieuwe Opel Astra. Die is bestemd voor klantenteams in het tourwagencircuit. De motorsportafdeling van het merk gebruikt de huidige voorschriften van de in 2015 gelanceerde TCR-series als leidraad.

Drieledig concept

De TCR-voorschriften gelden voor Nationale en Europese kampioenschappen, maar ook voor de wereldwijde TRC International Series. Daardoor kan een voertuig wereldwijd ingezet worden zonder aanpassingen. De tweeliter turbomotoren hebben een vermogen van 330pk en een maximumkoppel van 410Nm.

Nog niet klaar

Aan de Opel Astra TRC wordt momenteel nog gewerkt, maar de eerste testen zijn gepland in oktober. Dan wil Opel wellicht ook wat meer kwijt over de technische details.