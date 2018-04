Kijk diep in de achterlichten van de nieuwe Mercedes E-Klasse

Door: BV

De nieuwe Mercedes E-Klasse komt eraan. En die zal mooier in het rijtje van Mercedes sedans passen dan momenteel het geval is. De E is altijd al een buitenbeentje geweest met - binnen de stijltaal van het huis - een apart gezicht, maar dat karakter stellen de Duitsers niet meer op prijs. Gooi een S-Klasse en C-Klasse in een mixer en het resultaat zal dicht in de buurt van het lijnenspel liggen. Maar ook binnen die familielijnen is er nog ruimte voor wat kleine variaties. En daarom krijgt de volgende generatie (W213) kunstig ingevulde achterlichten. De mensen van Mercedes-Benz Passion hebben die al kunnen fotograferen.

Intelligente LED’s

Ja LED’s. Geen OLEDs. Mercedes laat Audi en BMW het robbertje over wie als eerste met die technologie op de markt komt, onder elkaar uitvechten. Het zorgt in plaats daarvan voor een rijker effect binnen de bestaande lichtunits. Die lijken daarom wel uit afzonderlijke edelstenen te bestaan. En ze zijn ook slimmer. Zo zullen ze ’s nachts slechts 80% zoveel licht geven als overdag. Veel mensen vinden LED’s immers zo fel dat zelfs achterlichten in het donker kunnen verblinden. En als de auto stil staat, wordt dat zelfs gereduceerd tot 60%.

Wanneer is de nieuwe Mercedes E-Klasse er?

Mercedes is de plaagcampagne al begonnen, maar dat betekent niet dat we hem volgende maand al op het Autosalon van Frankfurt te zien krijgen. Dat zou een verrassing zijn. Z’n werelddebuut staat gepland voor het Autosalon van Detroit dat in januari wordt gehouden.