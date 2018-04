Kledingmerk vernietigt klassieke Porsche 911 zonder reden

Door: BV

De Porsche 911 is een gevierde klassieker. Maar daar had kledingmerk Rag & Bone geen boodschap aan. Het koos net die auto om als decor te dienen voor een nieuwe campagne. Toch geen probleem, horen we je denken? Maar dat is voor het bedrijf opzettelijk een betonblok liet vallen bovenop een perfect goede 911 SC uit 1979.

Het gaat ‘viraal’

De hele actie werd gefilmd met verschillende slow-motion-camera’s en op youtube gegooid in de hoop dat de het viraal zou gaan. En dat deed het, zij het niet met het gewenste effect. Er werd algemeen verbolgen en negatief op gereageerd. Meer dan 90% van de reacties was negatief. De beelden zijn inmiddels door het bedrijf zelf verwijderd, maar internet vergeet niet gauw.

New York, New York

De beelden passen bij Rag & Bone in een campagne om de ruige sfeer van New York in de studio te brengen. Maar of we geloven dat New York vol platgeslagen Porsche’s ligt… dat is nog een heel andere zaak.