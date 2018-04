Mitsubishi introduceert nieuwe Pajero Sport

Door: BV

Mitsubishi heeft enkele lastige jaren achter de rug, maar het bedrijf krabbelt langzaam maar zeker overeind. In de boeken van de onderneming wordt tegenwoordig weer met zwarte inkt geschreven en ook het modellenoffensief komt gang. Kregen we onlangs nog een vernieuwde Outlander achter de kiezen, dan presenteert het bedrijf nu een Pajero Sport. Dat is een terreinwaardige crossover die het onderstel leent van de (eveneens nieuwe) Mitsubishi L200. Of het model een Europese carrière tegemoet gaat is nog onbekend.

Geen kleintje

De Pajero Sport is geen kleine jongen. Hij werd dan wel 3,5cm lager dan z’n voorganger, maar hij blijft met 1,81m exact even breed, terwijl hij met een lengte van 4,78m ook nog eens 9cm langer werd. Dat het Mitsubishi menens is met de terreinspecificaties mag je afleiden aan het feit dat de bodemvrijheid met 1,3cm toenam, tot een zeer respectabele 21,8cm.

Het interieur is grotendeels identiek aan dat van de L200, al is het op vlak van materialen en sierlijsten wel wat beter bediend. Kwestie van net iets minder utilitair over te komen.

Met 8-trapsautomaat

De motoren kennen we ook al uit de L200. Een 2,4l turbodiesel met 180pk en 430Nm dus, al wordt die nu wel gekoppeld aan een automaat met 8 verzetten, terwijl de ook nog fonkelnieuwe pickup van het merk het moet stellen met een geautomatiseerde vijfbak. De Japanners zeggen dat de aandrijflijn nu 17% efficiënter is dan bij z’n voorganger en een CO2-uitstoot van niet meer dan 200g/km laat optekenen.