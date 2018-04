Swincar is briljant op elk terrein

Door: BV

De Fransen hebben nog eens hun ingenieurspet opgezet. Heel vorige eeuw leverde dat aparte maar briljante mechanische oplossingen op (neem maar eens eender welke Citroën uit 1976 onder de loep), en ditmaal doen ze het opnieuw. Niet op een auto, maar op een… tja, wat is het? Zullen we het een quad noemen? Het heeft tenslotte vier wielen en het is bedoeld voor terreingebruik. De creatie luistert naar de naam Swincar en is van de kakelverse onderneming Mecanroc. Eind september is er een autosalon in Lyon en daar wordt het voertuig voor het eerst aan het publiek getoond.

Lekker mechanisch

Het slimste deel van van de Swincar is de ophanging. Die houdt niet alleen de vier wielen op de grond op de zwaarste ondergronden, ze zorgt er ook voor dat de bestuurder zo veel mogelijk horizontaal blijft. En daar komt geen elektronica aan te pas. Alleen fysica.

Elektrisch aangedreven

Voor de aandrijving worden elektromotoren ingeschakeld. Kleintjes, 1 of 1,5kW groot, met een accuset van 2 tot 6kWh. Je kan opteren voor een tweewielaandrijver, maar vierwielaandrijving lijkt de logischer keuze. Momenteel moet je je nog in je eentje verplaatsen, maar de Fransen werken nu al aan een tweezitter. Over een prijskaartje is nog niet gesproken.